Фура и поезд столкнулись в Карелии

ДТП на железнодорожном переезде произошло в Лахденпохском районе.

По данным ГИБДД Карелии, утром 4 апреля на подъезде к поселку Хитола на железнодорожном переезде столкнулась фура с локомотивом.

"44-летний водитель большегруза (житель Санкт-Петербурга) выехал на железнодорожное полотно, пояснив, что был ослеплен солнцем и не заметил красный сигнал светофора. Водителю оказана медицинская помощь, характер травм уточняется", - отметили в пресс-службе.

В ГИБДД рекомендуют водителям быть внимательными.