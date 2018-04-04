Фура и поезд столкнулись в Карелии

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ДТП на железнодорожном переезде произошло в Лахденпохском районе.
По данным ГИБДД Карелии, утром 4 апреля на подъезде к поселку Хитола на железнодорожном переезде столкнулась фура с локомотивом.
"44-летний водитель большегруза (житель Санкт-Петербурга) выехал на железнодорожное полотно, пояснив, что был ослеплен солнцем и не заметил красный сигнал светофора. Водителю оказана медицинская помощь, характер травм уточняется", - отметили в пресс-службе.
В ГИБДД рекомендуют водителям быть внимательными.
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