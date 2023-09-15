Фура изуродовала малолитражку у поселка Матросы

В минувшую пятницу на трассе «Кола» не поделили дорогу Scania и Nissan Micra.

В пятницу, 15 сентября, в 12.50, в Пряжинском районе вблизи поселка Матросы произошло ДТП.



По предварительным данным республиканской ГИБДД, водитель Nissan Micra врезался в грузовик Scania с полуприцепом.



Впоследствии 64-летний водитель легкового автомобиля самостоятельно обратился в больницу.