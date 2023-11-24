Фура легла набок на трассе в Карелии

фото: © Скриншот с видео: паблик Подслушано у водителей Птз и Карелии / ВК

ДТП с большегрузом произошло под Петрозаводском.

Видео, на которое попали последствия дорожной аварии с большегрузом, опубликовали в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

«Фура легла на бок близ Петрозаводска, трасса „Кола“», — написали в паблике.

Дорожная авария произошла предположительно на 432 километре, как сообщил в комментариях один из пользователей сети.

Судя по видео, фура лежит вдоль дороги. На месте аварии работает дорожная полиция.

Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.