Фура легла набок на трассе в Карелии

ДТП с большегрузом произошло под Петрозаводском.
Видео, на которое попали последствия дорожной аварии с большегрузом, опубликовали в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
«Фура легла на бок близ Петрозаводска, трасса „Кола“», — написали в паблике.
Дорожная авария произошла предположительно на 432 километре, как сообщил в комментариях один из пользователей сети.
Судя по видео, фура лежит вдоль дороги. На месте аварии работает дорожная полиция.
Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.
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