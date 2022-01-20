Фура на полном ходу протаранила легковушку в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Сразу две аварии с разницей в 15 минут произошли на Комсомольском проспекте.

Две подряд аварии, произошедшие в районе перекрестка Комсомольского проспекта с набережной Ла-Рошель, попали на камеру наружного наблюдения компании «Ситилинк». Ролик был выложен в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Первая авария произошла в 12.58, на самом перекрестке. Судя по видео, легковой автомобиль, следовавший по Комсомольскому проспекту в сторону Кукковки, попытался развернуться на повороте на набережную Ла-Рошель. В тот момент, когда машина стояла поперек дороги, в нее влетела фура, двигавшаяся по Комсомольскому проспекту в сторону центра. От удара легковой автомобиль развернуло и отбросило в сторону, грузовик остановился на мосту.

Вставшая фура затрудняла проезд по улице, образовался небольшой затор. В результате резко затормозившие легковые автомобили организовали вторую аварию, в 13.13. Одну легковушку при этом выбросило на сугроб, разделяющий проезжую часть дороги и тротуар.

Как «Столице на Онего» уточнили в ГИБДД Петрозаводска, водители оформили протокол без вызова сотрудников ДПС. В аварии никто не пострадал — хотя «скорая» была вызвана, помощь никому не потребовалась.