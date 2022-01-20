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Фура на полном ходу протаранила легковушку в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
15:31, 21 Января 2022
фото: © кадр из видео

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Сразу две аварии с разницей в 15 минут произошли на Комсомольском проспекте.

Две подряд аварии, произошедшие в районе перекрестка Комсомольского проспекта с набережной Ла-Рошель, попали на камеру наружного наблюдения компании «Ситилинк». Ролик был выложен в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Первая авария произошла в 12.58, на самом перекрестке. Судя по видео, легковой автомобиль, следовавший по Комсомольскому проспекту в сторону Кукковки, попытался развернуться на повороте на набережную Ла-Рошель. В тот момент, когда машина стояла поперек дороги, в нее влетела фура, двигавшаяся по Комсомольскому проспекту в сторону центра. От удара легковой автомобиль развернуло и отбросило в сторону, грузовик остановился на мосту.

Вставшая фура затрудняла проезд по улице, образовался небольшой затор. В результате резко затормозившие легковые автомобили организовали вторую аварию, в 13.13. Одну легковушку при этом выбросило на сугроб, разделяющий проезжую часть дороги и тротуар.

Как «Столице на Онего» уточнили в ГИБДД Петрозаводска, водители оформили протокол без вызова сотрудников ДПС. В аварии никто не пострадал — хотя «скорая» была вызвана, помощь никому не потребовалась.

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Комментарии

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Изя
2022-01-21 15:55:49
Что ещё должно произойти , чтобы в мэрии поняли , что нельзя грузовозам ездить по городу . Мозги то включите , чинуши !!!))))
David.
2022-01-21 15:49:47
Очередное ЧП с поганой камневозкой!
Гость
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