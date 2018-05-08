Фура насмерть задавила пешехода на трассе в Карелии

В Питкярантском районе грузовик сбил пешехода, внезапно выскочившего на дорогу, сообщает УГИБДД по Карелии.

Днем в понедельник на 303-м км трассы А121 "Сортавала", 52-летний водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом сбил 24-летнего мужчину, который двигался по обочине и внезапно вышел на проезжую часть.

В ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение, где впоследствии скончался.