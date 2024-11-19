Фура опасно застряла посреди переезда в Петрозаводске

фото: © Скриншот с видео от «Весь Петрозаводск | Карелия» / VK

Большегруз не мог преодолеть железнодорожный переезд, несмотря на загоревшийся запрещающий сигнал.

Опасная ситуация сложилась на железнодорожном переезде по дороге в петрозаводский район Птицефабрика. Соответствующее видео было опубликовано 21 ноября в группе «Весь Петрозаводск».

Фура застряла на переезде и не могла выехать, хотя уже загорелся запрещающий сигнал, предупреждающий о приближении поезда.

«Первый день снега на Птицефабрике. Фура встала посередине переезда, горит красный, — прокомментировал ситуацию автор видео. — Куда наша мэрия смотрит, где эти все ДРСУ?»