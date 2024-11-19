Фура опасно застряла посреди переезда в Петрозаводске

Большегруз не мог преодолеть железнодорожный переезд, несмотря на загоревшийся запрещающий сигнал.
Опасная ситуация сложилась на железнодорожном переезде по дороге в петрозаводский район Птицефабрика. Соответствующее видео было опубликовано 21 ноября в группе «Весь Петрозаводск».
Фура застряла на переезде и не могла выехать, хотя уже загорелся запрещающий сигнал, предупреждающий о приближении поезда.
«Первый день снега на Птицефабрике. Фура встала посередине переезда, горит красный, — прокомментировал ситуацию автор видео. — Куда наша мэрия смотрит, где эти все ДРСУ?»
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