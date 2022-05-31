Фура опрокинулась на трассе в Карелии (ФОТО)

В Сегежском районе произошло серьезное ДТП.
Ночью 1 июня в 0.30 часов в Сегежском районе, на 665 километре трассы «Кола» произошла авария. Информация об этом появилась в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Столкнулись два встречных автомобиля. Toyota Corolla после касательного столкновения с тягачом Volvo развернулась на проезжей части. Грузовик вылетел в кювет, где перевернулся.
По информации паблика, в аварии пострадали оба водителя и пассажир автомобиля Toyota.
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