Фура перекрыла дорогу в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

На Комсомольском проспекте образовалась пробка из-за ДТП с большегрузом.
Читатели «Столицы на Онего» предупреждают о пробке, образовавшейся на Комсомольском проспекте напротив Президентского кадетского училища. Движение в сторону кукковского кольца затруднено из-за фуры. Большегруз развернуло посреди дороги. Автомобиль практически перекрыл все полосы движения на этом участке.
Причины ДТП устанавливаются.
Ранее сообщалось, легковой автомобиль врезался в фуру на переезде в Петрозаводске.
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