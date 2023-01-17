Фура перекрыла дорогу в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

На Комсомольском проспекте образовалась пробка из-за ДТП с большегрузом.

Читатели «Столицы на Онего» предупреждают о пробке, образовавшейся на Комсомольском проспекте напротив Президентского кадетского училища. Движение в сторону кукковского кольца затруднено из-за фуры. Большегруз развернуло посреди дороги. Автомобиль практически перекрыл все полосы движения на этом участке.

Причины ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, легковой автомобиль врезался в фуру на переезде в Петрозаводске.