Фура перевернулась на извилистой трассе в Карелии (ВИДЕО)

Авария с участием грузового автомобиля произошло в Суоярвском районе.

Авария с участием тягача Freightliner в составе с полуприцепом произошла в Суоярвском районе, на 120-м километре дороги «Петрозаводск — Суоярви». Об этом написали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Авария произошла на извилистом участке дороги. Грузовик выехал в кювет и опрокинулся на крышу.

Данные о пострадавших и обстоятельства происшествия устанавливаются.