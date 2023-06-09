Фура перевернулась на извилистой трассе в Карелии (ВИДЕО)

Авария с участием грузового автомобиля произошло в Суоярвском районе.
Авария с участием тягача Freightliner в составе с полуприцепом произошла в Суоярвском районе, на 120-м километре дороги «Петрозаводск — Суоярви». Об этом написали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Авария произошла на извилистом участке дороги. Грузовик выехал в кювет и опрокинулся на крышу.
Данные о пострадавших и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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