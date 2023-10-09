Фура перевернулась на трассе в Карелии

Грузовик перегородил трассу «Кола» в Олонецком районе республики.

Авария с участием грузового автомобиля произошла 10 октября в 2.55 ночи на 322 километре трассы «Кола» в Олонецком районе. Об этом сообщили в паблике противопожарной части района.

Большегруз перевернулся набок, частично перегородив проезд по трассе. Прибывшие спасатели, помимо отключения аккумулятора, занялись организацией проезда по трассе.

На ликвидацию последствия аварии выезжали сотрудники пожарной части села Коткозеро.