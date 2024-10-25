Фура повисла на ограждении, слетев со скользкой трассы в Карелии

В Кондопожском районе фура едва не съехала в реку Уница.

На трассе «Кола» фуру чуть унесло в реку. Это стало известно из сети. Так, в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» появились фото и видео последствий ДТП.



ДТП произошло утром во вторник, 29 октября, в Кондопожском районе. Там фура с контейнером едва не съехала в реку Уница из-за скользкой дороги.



По словам очевидцев, трасса во вторник напоминала каток, поэтому движение по ней очень опасно. По всей вероятности, это и стало причиной опасного маневра большегруза.



Обстоятельства аварии и информация о пострадавших выясняются.