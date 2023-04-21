Фура протаранила фонарный столб в самом центре Петрозаводска (ФОТО)

Странная авария произошла на проспекте Ленина.
В самом центре карельской столицы большегруз сбил фонарный столб. Авария произошла сегодня, 17 июня, в районе дома № 23 по проспекту Ленина.
Фото последствий аварии было опубликовано в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Сейчас на месте работают аварийные службы. От удара столб оказался буквально вырван из креплений.
Напомним, ранее на окраине Петрозаводска произошла авария с участием трех автомобилей.
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