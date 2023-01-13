Фура с прицепом устроила массовое ДТП с пострадавшим на дороге в Карелии

Фуру с прицепом занесло на дороге в Пряжинском районе и произошло лобовое столкновение со встречным большегрузом и легковым автомобилем, где пострадал один человек, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшее воскресенье, 15 января, в 22:45 в Пряжинском районе, на 391 км автодороги «Кола», вблизи поселка Пряжа произошло столкновение трех автомобилей.

По предварительным данным, 40-летний водитель грузового автомобиля Renault Premium с полуприцепом допустил занос, в результате чего прицеп оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с грузовиком Scania. А двигавшийся за Scania автомобиль Volkswagen Passat под управлением 36-летнего водителя въехал под большегруз.

В ДТП травмы получил 36-летний водитель Scania, он госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.