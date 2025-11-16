Фура съехала в кювет на трассе «Кола» в Кемском районе

Водитель грузовика самостоятельно выбрался из кабины до прибытия спасателей.

На 853-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола» в Кемском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с грузовым автомобилем. Груженая фура съехала в кювет и опрокинулась. Инцидент произошел сегодня, 16 ноября.

Как рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности, сигнал о ДТП поступил в систему-112 в 14:30. На место происшествия незамедлительно был направлен дежурный караул пожарной части № 22 города Кемь. Для ликвидации последствий аварии выехала автоцистерна с тремя пожарными.

По прибытии к месту вызова спасатели провели осмотр. Для предотвращения возгорания и распространения горючих жидкостей пожарные подали от автоцистерны один ствол «Б» на смыв разлившегося топлива. Также были проведены работы по отключению аккумуляторной батареи аварийного транспортного средства.

Как установили пожарные, к их приезду водитель грузовика уже самостоятельно выбрался из кабины автомобиля. Информация о наличии и состоянии других пострадавших уточняется.

На месте работают экстренные службы. Обстоятельства и причины произошедшего ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.