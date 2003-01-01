Фура съехала в кювет на трассе в Медвежьегорском районе

В Заонежье произошло ДТП с участием большегруза.

фото: © группа «Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии»

На трассе, ведущей в сторону села Великая Губа Медвежьегорского района, фура съехала в кювет. Об этом сообщили читатели паблика «Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии», запечатлевшие исход ДТП.

На номерах большегруза указан 52 регион — Нижегородская область. Информация о пострадавших в аварии отсутствует.

Ранее на автодороге в Пряжинском районе столкнулись три иномарки. Двум водителям, получившим травмы, потребовалась госпитализация в РБ СЭМП г. Петрозаводска.