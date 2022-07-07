Фура упала в болото на севере Карелии (ВИДЕО)

В Медвежьегорском районе произошло ДТП, в котором пострадал водитель большегруза, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший четверг, 7 июля, в 3 утра в Медвежьегорском районе 52-летний водитель грузового автомобиля MAN с прицепом не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель большегруза получил травмы, ему была оказана разовая медицинская помощь на месте.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» опубликовано видео с авторегистратора очевидца.

«В болото упал, эвакуатор вытаскивает», - прокомментировал ситуацию автор видео.