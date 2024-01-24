Фура в Петрозаводске выехала на «встречку», снеся дорожный знак

В Петрозаводске фура после неудачного разворота выехала на полосу встречного движения, при этом снесла дорожный знак.

О дорожной аварии в карельской столице с участием седельного тягача с полуприцепом сообщили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

ДТП произошло в понедельник, 29 января, в 08.57 на Комсомольском проспекте, в районе пересечения с улицей Лизы Чайкиной.