Фура в Петрозаводске выехала на «встречку», снеся дорожный знак

В Петрозаводске фура после неудачного разворота выехала на полосу встречного движения, при этом снесла дорожный знак.
О дорожной аварии в карельской столице с участием седельного тягача с полуприцепом сообщили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
ДТП произошло в понедельник, 29 января, в 08.57 на Комсомольском проспекте, в районе пересечения с улицей Лизы Чайкиной.
Авария произошла на участке автодороги с двумя двухполосными проезжими частями, разделенными разделительной полосой, в утренний час пик.
Седельный тягач с полуприцепом двигался по Комсомольскому проспекту со стороны проспекта Александра Невского, в левой полосе движения.
При совершении маневра разворота в месте предназначенном для разворота, автопоезд не вписался в габариты проезжей части и сбил стойку дорожного знака.
Видеокамеры социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» и проекта «Мой город» от компьютерной сети Сампо.ру запечатлели момент ДТП.
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