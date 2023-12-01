Фура вылетела с дороги на трассе в Карелии

фото: Скриншот из видео / «Подслушано у водителей Птз и Карелии» / ВК

Авария произошла на трассе «Кола» в Сегежском районе республики.

Видео последствий аварии на трассе «Кола» было выложено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео, большегрузный автомобиль вылетел с трассы в кювет. Информации о пострадавших не поступало.

По информации автора видео, авария произошла на 757 километре федеральной трассы, в Сегежском районе Карелии, недалеко от развилки на Костомукшу.