Фура вылетела с дороги на трассе в Карелии

Авария произошла на трассе «Кола» в Сегежском районе республики.
Видео последствий аварии на трассе «Кола» было выложено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Судя по видео, большегрузный автомобиль вылетел с трассы в кювет. Информации о пострадавших не поступало.
По информации автора видео, авария произошла на 757 километре федеральной трассы, в Сегежском районе Карелии, недалеко от развилки на Костомукшу.
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