Фура вылетела в кювет на трассе в Карелии

Серьезное ДТП произошло в Сегежском районе республики.

Сегодня, 26 декабря, авария произошла на 24 километре трассы «Кочкома-Госграница». Видео с последствиями аварии было выложено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео, фура съехала с проезжей части в кювет, где опрокинулась на бок.

Причины аварии и наличие пострадавших уточняется.