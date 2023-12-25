Фура вылетела в кювет на трассе в Карелии

Серьезное ДТП произошло в Сегежском районе республики.
Сегодня, 26 декабря, авария произошла на 24 километре трассы «Кочкома-Госграница». Видео с последствиями аварии было выложено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Судя по видео, фура съехала с проезжей части в кювет, где опрокинулась на бок.
Причины аварии и наличие пострадавших уточняется.
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