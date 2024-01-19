Фургон отправил лечиться пассажирку легковушки

В Медвежьегорском районе не разъехались фургон и легковушка, пассажир легкового авто получила травмы.

В Госавтоинспекции Карелии сообщили о дорожной аварии в Медвежьегорском районе.

ДТП произошло в субботу, 20 января, в 10.37 на 45 километре автодороги «Медгора-Толвуя-Великая Губа». Там водитель ГАЗ НЕКСТ выезжал со второстепенной дороги на главную и не уступил дорогу автомобилю Hyundai Creta. Автомобили столкнулись.

В результате столкновения травмы получила 51-летняя женщина-пассажир Hyundai.

По факту ДТП проводится проверка.