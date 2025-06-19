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Фургон загорелся на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
13:00, 21 Июня 2025
фото: Госкомитет Карелии по ОЖ и БН

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Пожар произошел в автомобиле в Кемском районе республики.

Автофургон IVECO загорелся на федеральной трассе "Кола" в Кемском районе Карелии, сообщили в Госкомитете республики по ОЖ и БН.

Информация о пожаре поступила сегодня утром, 21 июня. Автомобиль вспыхнул на 902 километре трассы.

Огонь тушили пожарные из Кеми. Автомобиль успел серьезно выгореть, но пострадавших не было. Предварительной причиной названа техническая неисправность.

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