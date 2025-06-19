Фургон загорелся на трассе в Карелии

Пожар произошел в автомобиле в Кемском районе республики.
Автофургон IVECO загорелся на федеральной трассе "Кола" в Кемском районе Карелии, сообщили в Госкомитете республики по ОЖ и БН.
Информация о пожаре поступила сегодня утром, 21 июня. Автомобиль вспыхнул на 902 километре трассы.
Огонь тушили пожарные из Кеми. Автомобиль успел серьезно выгореть, но пострадавших не было. Предварительной причиной названа техническая неисправность.
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