Фургон вылетел в кювет и опрокинулся из-за столкновения на трассе в Карелии (ФОТО)

ДТП с участием двух автомобилей произошло на трассе «Кола» в Прионежском районе.

В Госавтоинспекции Карелии сообщили, что авария произошла 21 ноября в 17.20 на 433 километре трассы «Кола», в Прионежском районе республики.

По предварительной информации, 25-летний водитель автомобиля Kia K5 при повороте налево на перекрестке неравнозначных дорог, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении автомобилю Nissan.

После столкновения фургон Nissan вылетел с трассы и опрокинулся. В результате ДТП 33-летний водитель японской машины оказался травмирован. По факту аварии проводится проверка.