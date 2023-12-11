Фургон вылетел в сугроб после утреннего жесткого ДТП в Петрозаводске

Утром 13 декабря в начале Комсомольского проспекта столкнулись две машины.

В среду, 13 числа, примерно в 07.10, у дома № 9-Б по Комсомольскому проспекту в Петрозаводске произошло ДТП.



Фургон столкнулся с легковушкой, после удара его отбросило в сугроб.



Проезд в направлении центра затруднен, сообщил пользователь паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии». Момент дорожной аварии зафиксировала одна из камер компании «Ситилинк».



Напомним, ранее мы сообщали о жалобах горожан на отсутствие тротуаров в центре Петрозаводска.