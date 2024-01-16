Фуру вынесло в кювет, развернув поперек дороги на севере Карелии

фото: © Скриншот с видео: паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии» / ВК

Видео последствий аварии опубликовали в сети.

О дорожной аварии сообщили в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

ДТП произошло днем в среду, 17 января, на трассе «Кола» между Кемью и поселком Пушной в Беломорском районе, рассказал очевидец и опубликовал видео последствий аварии.

Автомобилист предположил, как произошла авария: «Опять сложило фуру… или не вытянул в гору».

«Гололед делает свое дело», — добавил пользователь сети.

На месте аварии работают дорожные полицейские.

По информации ГИБДД, пострадавших нет.