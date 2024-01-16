Фуру вынесло в кювет, развернув поперек дороги на севере Карелии

Видео последствий аварии опубликовали в сети.
О дорожной аварии сообщили в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
ДТП произошло днем в среду, 17 января, на трассе «Кола» между Кемью и поселком Пушной в Беломорском районе, рассказал очевидец и опубликовал видео последствий аварии.
Автомобилист предположил, как произошла авария: «Опять сложило фуру… или не вытянул в гору».
«Гололед делает свое дело», — добавил пользователь сети.
На месте аварии работают дорожные полицейские.
По информации ГИБДД, пострадавших нет.
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