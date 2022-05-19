Фуры разбили дорогу в Петрозаводске (ФОТО)

Водители на Древлянке пожаловались на разбитую дорогу на бульваре Интернационалистов.

В редакцию «Столицы на Онего» горожанин прислал фото дороги с ямами на бульваре Интренационалистов.

«Эта дырявая дорога проходит вдоль домов №11, 15 и 19 по бульвару Интернационалистов. Если дорогу у детского сада, по четной стороне Интернационалистов еще как-то ремонтируют, то наша улица не видела ремонта уже давно. Ямы заделывают кирпичами и песков сами водители, но проезжающие ежедневно фуры к сетевым магазинам, которых на Интернационалистов аж семь штук, разбивают ее мгновенно», - написал автор фото в комментарии.

По словам петрозаводчанина, некоторые ямы представляют опасность: глубина и острые края не проходят бесследно для колес.