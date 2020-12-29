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Фуры застряли на заснеженной дороге в Петрозаводске – образовалась "пробка" (ФОТО)

Новости. Происшествия
09:57, 30 Декабря 2020
фото: © читатель "Столицы на Онего"
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Сегодня утром застрявшие в "снежной каше" на дороге в центре Петрозаводска фуры затруднили движение.

В редакцию "Столицы на Онего" водитель прислал фото и в комментарии сообщил, что сегодня утром на улице Лыжной образовалась "пробка". Водители не могли проехать беспрепятственно по дороге, потому что сразу три фуры буксовали в "снежной каше".




"На Лыжной мылят фуры, - написал водитель. – Сразу за мостом горочка небольшая, но из-за снежной каши, под которой лед, фуры не могут подняться. Сразу три машины застряли, не объехать".

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Комментарии

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David
2020-12-30 11:33:24
Какого черта этим помойкам на лысой резине надо в городе?
Беня
2020-12-30 11:06:37
Это у нас еще снег не падал, только порепетировал немножко :)
кир
2020-12-30 10:57:04
Всегда так было, есть и будет. И что?
Врунов
2020-12-30 10:56:05
А легковушки с иномарками ?
Гость
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