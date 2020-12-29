Фуры застряли на заснеженной дороге в Петрозаводске – образовалась "пробка" (ФОТО)

Сегодня утром застрявшие в "снежной каше" на дороге в центре Петрозаводска фуры затруднили движение.

В редакцию "Столицы на Онего" водитель прислал фото и в комментарии сообщил, что сегодня утром на улице Лыжной образовалась "пробка". Водители не могли проехать беспрепятственно по дороге, потому что сразу три фуры буксовали в "снежной каше".









"На Лыжной мылят фуры, - написал водитель. – Сразу за мостом горочка небольшая, но из-за снежной каши, под которой лед, фуры не могут подняться. Сразу три машины застряли, не объехать".