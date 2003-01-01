Футболист Александр Кержаков провел в Медвежьегорске турнир своего имени

Вместе с легендарным нападающим «Зенита» и сборной России приехал в Карелию приехал другой экс-игрок «Зенита» и сборной Владимир Быстров.

Уже пятый по счеты турнир на кубок Александра Кержакова прошел в Медвежьегорске в конце минувшей недели. Как рассказали в Центре спортивной подготовки Карелии, в нем приняли участие команды юношей 2013–2014 годов рождения из Петрозаводска, Медвежьегорска и Сортавалы.

По итогам соревнований 1 место заняла команда «Импульс» (г. Петрозаводск, тренер Павел Аверьянов), 2 место у команды Сортавальской спортивной школы (тренер Александр Яккола), 3 место у команды «Импульсила» (Петрозаводск, тренер Павел Аверьянов). 4 место у команды Медвежьегорской спортивной школы (Евгений Душин и Василий Михайлов).

Лучшими игроками стали Артем Пустовой из Петрозаводска и Егор Стукалов из Сортавалы. Ребятам вручили игровые мячи с автографом Александра Кержакова. Каждый игрок турнира получил памятную футболку турнира.

Александр Кержаков и Владимир Быстров наблюдали за турниром. Александр активно провел турнирное время, поддерживал ребят, не отказал ни в одной фотографии юным участникам и раздал очень-очень много автографов.

Турнир состоялся благодаря поддержке администрации Медвежьегорска, настоятелю Храма святителя Николая Карелия поселка Повенец протоирею Роману Соболеву и Федерации футбола Республики Карелия.