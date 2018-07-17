Футболист сборной Хорватии Ребич погасил кредиты всех жителей родной деревни

На чемпионате мира в России форвард провел шесть игр и забил один гол в ворота сборной Аргентины в матче группового этапа.

Как сообщает ТАСС, нападающий сборной Хорватии по футболу Анте Ребич погасил кредиты жителей родной деревни Имоцки. Об этом рассказал бывший партнер по команде 24-летнего Ребича Ловро Шиндик, чьи слова приводит портал sportbuzzer.de.

В финале чемпионата мира в России хорваты уступили команде Франции со счетом 2:4. Встреча прошла 15 июля в московских "Лужниках".

На турнире Ребич провел шесть игр и забил один гол в ворота сборной Аргентины в матче группового этапа (3:0).

"Он вырос в маленькой деревушке недалеко от Сплита, - сказал друг Ребича. - Он никогда не забывал свои корни, хотя в 19 лет уехал в "Фиорентину". Однажды он погасил кредиты всех 500 жителей деревни".

Ребич выступал за хорватский "Сплит", итальянские "Фиорентину" и "Верону", немецкие "Лейпциг" и "Айнтрахт". В прошедшем сезоне он провел 28 матчей за "Айнтрахт", в которых забил девять голов. В составе "Айнтрахта" форвард стал обладателем Кубка Германии.