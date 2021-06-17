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Футболистки из Петрозаводска привезли «серебро» с «Кубка Беломорья»

Новости. Спорт
15:00, 18 Июня 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Петрозаводские футболистки стали призёрами «Кубка Беломорья»: команда завоевала на соревнованиях серебряные медали.

Турнир среди команд девушек прошёл в Кеми, передает пресс-центр мэрии карельской столицы. Воспитанницы спортивной школы № 7 Петрозаводска под руководством тренера Сергея Ершова заняли второе место.

Команда «Карелия» одолела «Кемь-1» со счётом 2:0, разгромила «Кемь-2» — 5:0 и сыграла вничью с «Апатитами» — 1:1. 

Лучшим игроком турнира признали воспитанницу СШ-7 Юлию Ш.

Ранее сообщалось, что сборная Карелии по американскому футболу стала лидером своего дивизиона.

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