Футболисты из Петрозаводска стали чемпионами Карелии

Команда "Триумф-Ярмарка" стала победителем Чемпионата Карелии по футболу в формате 8х8.

В Петрозаводске завершился Чемпионат Карелии по футболу среди мужчин в формате 8×8, написали в паблике Центра спортивной подготовки 10 июля.

Победителем турнира стала команда «Триумф-Ярмарка» из Петрозаводска (тренер Е. Калашников). Серебряные медали получили спортсмены петрозаводской команды «Энергогарант» (тренер А. Александров).

Тройку лидеров замкнула также команда из столицы республики — «Альянс» (тренер В. Дружинин).



В турнире участвовали спортсмены из Петрозаводска, Сортавалы, Сегежи, Медвежьегорска, Кондопоги, Костомукши, Прионежского района и поселка Лоухи.

Как отметили в сообществе, команда из Лоухи была усилена петрозаводскими игроками, а представители любительского футбольного клуба Заозерья (Прионежский район) оказались серьезными соперниками.

Лучшим игроком турнира стал Иван Аборник из «Альянса», среди вратарей — Никита Новик из команды победителей, а лучшим бомбардиром признали Дмитрия Абрашкина (Энергогарант).