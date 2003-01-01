Футболки с символикой «Кросса нации» получат не все участники

Стало известно, какие призы ждут участников традиционного осеннего кросса.
Как рассказали организаторы, участники, занявшие 1–3 места в каждой возрастной группе, получат дипломы и медали Минспорта России. Победителям в каждой возрастной группе вручаются кубки Минспорта России.
Победителям в дисциплине северная ходьба вручат кубок за 1 место + медали и дипломы Минобразования и спорта Карелии. На дистанции 500 м (без учёта времени) каждый получит памятную медаль и сладкий приз. Все участники массового забега и дисциплин с учётом времени получат сертификаты участников.
Участники забегов с учётом времени получат футболки с символикой «Кросса нации». Не все. Футболки достанутся тем, кто займёт с 1 по 40 место в своей возрастной группе (кроме северной ходьбы).
Выдача футболок будет осуществляться при наличии стартового номера.
Напомним, 20 сентября Карелия присоединится к Всероссийскому дню бега. Маршрут пройдет вдоль набережной. Участников ждут спортивные площадки, подарки, музыка и атмосфера большого события, рассказали в Центре спортивной подготовки. Стартовый городок развернется у скульптуры «Рыбаки».