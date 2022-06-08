Футбольная команда из Петрозаводска одержала первую победу на чемпионате Северо-Запада

Команда Спортивной школы №7 Петрозаводска одержала победу в матче с «Электроном» из Великого Новгорода.

Как сообщается в паблике «Спорт — норма жизни Карелия», в Петрозаводске на стадионе «Спартак» встретились футболисты спортивной школы № 7 из Петрозаводска и команда «Электрон» из Великого Новгорода. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу карелов.

«Наша команда имела игровое преимущество, создавала множество опасных моментов у ворот соперника. На 40-й минуте встречи капитан Георгий Сосно реализовал момент и принес нашей команде победу», — сообщается в паблике.

Также отмечается, что игра вратаря Артема Пикина, который несколько раз спасал ворота команды от пропущенных голов в своей дебютной игре на этом турнире, не осталась без внимания.