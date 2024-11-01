«Гадкий утенок?»: белую утку-альбиноса заметили в Петрозаводске

Птица плавала среди сородичей в Онежском озере.
Уточку-альбиноса запечатлели горожане на набережной Онежского озера. Она одиноко смотрится среди своих сородичей. Видео и фото опубликовали в паблике .
Одна из жительниц карельской столицы назвала уточку «гадким утенком». Между тем ученые связывают белый цвет этих птиц с генетической мутацией, а также нехваткой определенных аминокислот в организме.
Ранее мы писали о том, что финский фотограф запечатлел медведя-альбиноса.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание