«Гагик, ты навсегда останешься в памяти»: в Карелии простятся с погибшим в страшной аварии с лесовозом

Стало известно, кто погиб 18 декабря в жуткой аварии с лесовозом в селе Шокша Прионежского района.
В страшной аварии в селе Шокша погиб 46-летний предприниматель из Прионежского района Гагик Путулян. Сегодня, 19 декабря, с 18.00 до 19.00 в траурном зале на улице Вольной в Петрозаводске пройдет прощание с ним. Об этом сообщает паблик «Барахолка Шелтозеро | Карелия». Известно, что в Шелтозере жила его большая семья. Гагик на том самом «Ларгусе» возил хлеб. На страшных фотографиях видны ящики из-под хлеба.
— Соболезнуем семье, родным, близким и друзьям, очень тяжелая утрата, замечательный, добрый и честный человек, любящий и любимый сын, муж и отец. Семье сил пережить это горе. Скорбим с вами, — пишут в комментариях местные жители. Люди сообщают, что он как мог помогал Шелтозерскому поселению, участвовал во многих мероприятиях села, районных соревнованиях по игровым видам спорта, был членом волейбольной команды «Шелтозеро».
Во всех комментариях местные жители пишут, что Гагик был замечательным, добрым человеком, прекрасным отцом, сыном и другом. Соболезнуем семье погибшего.