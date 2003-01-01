ГАИ Карелии сообщает о введении платы за выписку из реестра транспортных средств

ГАИ Республики Карелия информирует граждан об установлении с 1 января 2026 года платы за предоставление сведений из государственного реестра транспортных средств.

Изменения введены Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2025 года № 1840, сообщает Госавтоинспекция Карелии.



Для владельцев транспортных средств расширенная выписка из реестра и выписка по владельцу, запрошенные в электронной форме через Единый портал госуслуг, останутся бесплатными. Для остальных электронная выписка будет стоить 200 рублей. Размер платы за документ на бумажном носителе для автовладельцев и государственных органов составит 100 или 400 рублей в зависимости от вида выписки.



Банковские реквизиты для оплаты госпошлины в Карелии:



Это решение связано с чрезмерной нагрузкой на АйТи-инфраструктуру МВД из-за большого количества запросов, сообщалось в сети «Интернет».

Государственный реестр транспортных средств — федеральный информационный ресурс, содержащий сведения о транспортных средствах, совершаемых в отношении их регистрационных действиях, регистрационные данные транспортных средств и иные данные.

