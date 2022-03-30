Гала-концерт фестиваля финно-угорской музыки пройдет в Петрозаводске

В столице Карелии состоится гала-концерт IV Всероссийского фестиваля-конкурса традиционной финно-угорской музыки «Истоки».

Гала-концерт состоится 10 апреля в 18:00 в Большом зале Петрозаводской государственной консерватории. Вход на мероприятие свободный. Об этом информирует паблик управления культуры администрации Петрозаводска.

Сообщается, что конкурс приурочен к 55-летию Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова и проходит в рамках «Года культурного наследия народов России». В фестивале-конкурсе приняли участие более 100 человек (соло и ансамбли) из разных регионов России. Среди них — студенты высших и средних специальных образовательных учреждений, учащиеся детских музыкальных школ и детских школ искусств, фольклорные коллективы при музеях-заповедниках и этнокультурных центрах.