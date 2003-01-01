РЕКЛАМА
Новости

Скончалась народная артистка Карелии Виено Микшиева

20:00

Работников карельских лесничеств обучают управлению беспилотниками

19:45

В Петрозаводске закрылась «Галерея промышленной истории»

19:15

Артур Парфенчиков рассказал на форуме в Москве, как в Карелии создают медицину шаговой доступности

18:50

«Чушь, инсинуации и полная белиберда»: экс-замгендиректора «Корпорации развития Карелии» грозит компроматом

18:30

В Пудоже загорелась котельная предприятия по деревообработке

18:15

Почти 30 новых светильников установили на Голиковке в Петрозаводске

17:40

Южный ветер, ясное небо и до +22°С ожидается в Карелии 12 сентября

17:30

Дмитрий Медведев считает, что Финляндия должна выплатить репарации за разрушения в Карелии в годы войны

17:20

Цифровые финансовые решения: как управлять личным бюджетом онлайн

17:00

В захваченной сорняками карельской деревне ввели карантин

16:40

В Петрозаводске пройдет осенняя сельскохозяйственная ярмарка

16:15

Летом жители Карелии читали фэнтези и слушали «Матушку»

16:12

Россельхозбанк повысил кешбэк по картам МИР до 25%

16:00

Архитектурную подсветку протестировали на Лобановском мосту в Петрозаводске

15:50

Оптимальный тариф за лучшую стоимость: Билайн запустил акцию для жителей Карелии с гарантией лучшей цены

15:33

На остановках в Петрозаводске появились двуязычные названия

15:15

Более 670 аварийных домов расселят в Петрозаводске

14:55

Стало известно, сколько избирательных участков в Карелии оснастили камерами наблюдения

14:20

В День трезвости карельские медики предупредили о последствиях злоупотребления алкоголем для здоровья

14:00

Умерла врач-фтизиатр Республиканского противотуберкулёзного диспансера Валентина Ципух

13:35

Подсчитано количество тюленей в российской части Финского залива

13:00

Студенты ПетрГУ высадили аллею лип в центре карельской столицы

12:45

26-летний житель Петрозаводска обманул и обокрал 51-летнего приятеля

12:30

Более 85% детей мигрантов в Карелии успешно сдали экзамен по русскому языку

12:20

Полиция разыскивает в Петрозаводске двух подозреваемых

12:10

Мост через реку Сума на севере Карелии отремонтируют до конца года

12:00

В Петрозаводске 166 домов остались без света

11:50

Директор форелевого предприятия «Кала-Ранта» предложил школьникам Приладожья работу

11:45

Еще одна пожилая женщина ушла за грибами в Карелии и пропала

11:30

«Приложилась подбородком об асфальт»: на Зареке женщина упала в открытый люк

11:10

В Петрозаводске произошел пожар в общежитии

11:00

В Медвежьегорске повысят надежность водоснабжения

10:45

В Петрозаводске благоустроили Терманский сквер

10:40

Арендатора, который перекрыл дорогу к Онежскому озеру в Прионежье, обязали убрать шлагбаум

10:30

В Карелии форелеводов оштрафовали за свалку тухлой рыбы

10:20

«Сбормобиль» возобновит работу в Петрозаводске в сентябре

10:05

На трассе «Кола» в Карелии вспыхнул участок леса

09:55

Экзамен по общению с женщинами и обязательный мессенджер MAX: что партия «Новые люди» предлагает в сфере миграции

09:40

Трое молодых мужчин обокрали магазины в Петрозаводске

09:30

Депутаты предложили снизить возраст для повышенной пенсии

09:00

В Карелии снимают фильм с Олегом Меньшиковым

08:40

Президент Торгово-промышленной палаты Карелии назвал оптимальную для бизнеса ключевую ставку

08:20

Центральный проспект Петрозаводска начнут ремонтировать в ближайшие выходные

08:00

Житель Карелии дважды сел за руль пьяным и остался без автомобиля

07:40

В старейшем заповеднике Карелии предложили посчитать кабанов

07:20

Карельские учёные прошли по следам создателя «Калевалы»

07:00

Неизвестный в Карелии перешёл границу и попросил убежища в Финляндии

06:40

Врач назвала часть тела, неожиданно выдающую реальный возраст человека

00:10

Завершился срок для урегулирования статуса для мигрантов в России

23:00

Режим комендантского часа для несовершеннолетних изменили в Карелии

22:15

Евросоюз планирует еще больше ужесточить выдачу шенгенских виз россиянам

22:00

Путин наградил супругов Шатиловых из Петрозаводска медалью «Родительская слава»

21:00

Лестницу в Медвежьегорске отремонтировали по просьбам жителей

20:00

Депутат Петросовета Александр Калько присоединился к «Единой России»

19:30

Доходы Петрозаводска увеличатся более чем на 300 млн рублей

19:00

Петрозаводскому приюту требуется помощь в обустройстве площадки для прогулок собак

18:40

Девушку, избившую двухмесячную дочь в Петрозаводске, оставили под стражей до 13 декабря

18:20

Инспекторам рыбоохраны дадут новые полномочия для защиты краснокнижных видов

18:00

В Петрозаводске возобновили реставрацию Дома горного начальника

17:47

В России ожидают увеличения турпотока из Китая в случае отмены виз

17:35

Подозреваемую в сбыте наркотиков женщину задержали в Петрозаводске

17:15

Перепады температуры от +8°С до +22°С ожидают Карелию 11 сентября

17:00

Элиссан Шандалович: новый ФАП в Матросах планируют открыть в конце сентября

16:45

Деревня Кинерма вошла в топ-10 самых посещаемых поселений России

16:30

Рыбаки зарабатывают более 300 тысяч в месяц в Карелии

16:15

В мессенджере MAX запустили канал о Республике Карелия

16:10

Новый автобусный маршрут соединит Университетский городок с центром города

16:00

Крупный театральный менеджер рассказал петрозаводчанам о росте интереса к русской культуре за рубежом

15:45

Старейший марафон Европы «Пушкин—Петербург» собрал рекордное число участников

15:30

В Петрозаводске началось строительство девятиэтажного дома под расселение аварийного жилья

15:10

Автомобили марки Газель будут возить пассажиров в Медвежьегорском районе

14:50

Аварийные сараи в Кеми пошли под снос после обращений жителей

14:30

В Петрозаводске разыскивают водителя самоката, сбившего подростка

14:05

Символы города появились на здании в Медвежьегорске

13:45

В Карелии вновь объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана

13:30

В правительстве Карелии объяснили, что дает республике лидерство по инвестициям на Северо-Западе

13:20

Мошенница продавала в Воронеже несуществующую рыбу из Карелии

13:00

Богатейших граждан России могут обязать платить повышенные подоходные налоги

12:50

За выходные петрозаводчане потеряли 3,5 млн рублей из-за мошенников

12:30

Улетевший в кювет водитель из Кеми скрылся с места аварии

12:00

Карельские ученые помогут изучать болота в Хабаровске и Китае

11:50

На экс-футболиста сборной России Федора Смолова завели уголовное дело за драку

11:40

Избитую пьяной матерью двухмесячную девочку из Петрозаводска передали на воспитание отцу

11:30

Молодой футболист из Петрозаводска перешел в юношескую команду «Зенит»

11:12

Из Петрозаводска в Череповец выполнят разовый рейс

11:00

Нежданная магнитная буря высокого уровня прошла на Земле

10:50

Список доступных при отключении интернета сайтов будет расширен

10:40

Трактор сгорел в лесу под Медвежьегорском

10:30

Молодой кондопожанин лишился 1,5 млн рублей после беседы с киберпреступниками

10:20

В Карелии запустили новый автобус по маршруту «Сегежа-Валдай»

10:00

Мост на Мерецкова в Петрозаводске готов на 90 процентов

09:50

В Карелии из горящего здания эвакуировали бочки с неизвестной жидкостью

09:45

Житель севера Карелии погиб на СВО

09:30

66-летний грибник заблудился в карельском лесу

09:20

Суд взыскал с подрядчика более 3 млн рублей за срыв ремонта школы в Карелии

09:00

Круизные суда более ста раз останавливались на причале Петрозаводска

08:40

В Петрозаводске начнут обучать театральных менеджеров

08:20

Карельские депутаты вышли с федеральной инициативой наказывать должников общественными работами

08:00

Житель Петрозаводска нанес более 10 ударов ножом пенсионеру, но тот выжил

07:40

Саженцы гибрида рябины и боярышника украсили газон в Петрозаводске

07:20

В Кондопоге потушили центральную часть свалки

07:00

Синоптики рассказали, когда в Карелии закончится «бабье лето»

06:40

Команда фотографа Тимина сняла похожее на мини-Байкал озеро в Карелии

06:10

В Apple представили новый iPhone 17 и наушники, которые переводят иностранную речь

00:10
В Петрозаводске закрылась «Галерея промышленной истории»
Сегодня 19:15 Культура
«Галерея промышленной истории» на Литейной площади, 1 в Петрозаводске с 11 сентября прекратила работу.

фото: © Галерея промышленной истории

О закрытии интересного музейного пространства рассказали в группе самой «Галереи промышленной истории». Причина - необходимость капитального ремонта здания. При этом о планах ремонта не сообщается. 

Экспонаты переданы другим площадкам: материалы о заводе «Авангард» — в музей-выставку БОПа Беломорско-Онежского филиала ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова, а экспозиции Петровского, Александровского и Онежского заводов — в проект «Первая площадка» на территории бывшего Александровского/Онежского завода.

Музей был создан в 2011 году на базе истории Онежского тракторного завода и 14 лет работал бесплатно для всех желающих. Сайт Галереи закрывается, но группа «ВКонтакте» продолжит публиковать материалы об истории города и заводов. Это было одно из заметных музейных пространств города, но необходимость ремонта здания привело к новому этапу жизни музейной экспозиции. Что теперь будет со зданием, пока никто не говорит. 

