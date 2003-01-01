В Петрозаводске закрылась «Галерея промышленной истории»

«Галерея промышленной истории» на Литейной площади, 1 в Петрозаводске с 11 сентября прекратила работу.
О закрытии интересного музейного пространства рассказали в группе самой «Галереи промышленной истории». Причина - необходимость капитального ремонта здания. При этом о планах ремонта не сообщается.
Экспонаты переданы другим площадкам: материалы о заводе «Авангард» — в музей-выставку БОПа Беломорско-Онежского филиала ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова, а экспозиции Петровского, Александровского и Онежского заводов — в проект «Первая площадка» на территории бывшего Александровского/Онежского завода.
Музей был создан в 2011 году на базе истории Онежского тракторного завода и 14 лет работал бесплатно для всех желающих. Сайт Галереи закрывается, но группа «ВКонтакте» продолжит публиковать материалы об истории города и заводов. Это было одно из заметных музейных пространств города, но необходимость ремонта здания привело к новому этапу жизни музейной экспозиции. Что теперь будет со зданием, пока никто не говорит.