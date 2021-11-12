890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00

Галина Гореликова: Центр опережающей профессиональной подготовки появится в Карелии

Новости. Общество
15:59, 01 Декабря 2021
фото: © Законодательное собрание Карелии

Новости партнеров

На заседании карельского парламента депутаты поддержали поправку главы Карелии к проекту бюджета на 2022 год, предусматривающую выделение 15 млн рублей на ремонт помещений для Центра опережающей профессиональной подготовки.

Председатель парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова сообщила, что средства направлены на ремонт помещений Петрозаводского автотранспортного техникума, где будет базироваться Центр. Он создается в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы».

«Создается единственная в регионе информационная платформа. Так называемый конструктор компетенций – уникальное место, где будут обучаться профессионалы со всей республики. Там будет установлено современное программное обеспечение, компьютерная техника для подготовки кадров, профессиональной переподготовки, организованы курсы повышения квалификации и предпрофессиональной подготовки школьников», — отметила Галина Гореликова.

«На новой площадке специалисты начнут обучаться с 1 сентября 2022 года. Это мощный толчок в среднем профессиональном образовании по подготовке квалифицированных рабочих профессий. Глава республики инициировал выделение финансовых средств, депутаты поддержали», — подчеркнула парламентарий.

По словам Галины Гореликовой, средства необходимо предусмотреть уже до конца этого года, чтобы все необходимые процедуры были проведены для начала ремонта.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.11.2021, 09:00
Опубликованы расценки, на сколько подорожают модели ВАЗ с 1 декабря
30.11.2021, 14:22
Известный в Карелии военный врач погиб на охоте
28.11.2021, 10:24
Стало известно, кого ждет прибавка к пенсии с 1 декабря
28.11.2021, 15:35
«Бенедикт» принесет в Карелию снегопады и метели
25.11.2021, 15:49
Чичин в розыске
24.11.2021, 16:34
Водитель вышел из фургона в Петрозаводске и, шатаясь, упал на снег (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 12:58
Обществоведение
«Идет волшебница зима»  1
Советские коммунальные службы загодя готовились к проказам матушки-зимы и на нее не кивали.
«Издевательство над правосудием» 13
30.11.2021 15:19
«Неудобная война» 3
29.11.2021 17:06
Приватизация без интерпретации 1
29.11.2021 09:00
«Клиники на Чайкиной»: как получить QR-код по результатам теста
26.11.2021 17:08
Вся аналитика

Чтиво

23.11.2021 14:01
Без политики
Вы уволены! 10
Что произошло после скандального увольнения директора футбольной спортшколы №7 Дениса Семенова, который отвечал за реконструкцию стадиона «Юность» в Петрозаводске.
Тайна ванной комнаты 3
19.11.2021 10:30
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 23
08.11.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»