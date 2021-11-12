Галина Гореликова: Центр опережающей профессиональной подготовки появится в Карелии

На заседании карельского парламента депутаты поддержали поправку главы Карелии к проекту бюджета на 2022 год, предусматривающую выделение 15 млн рублей на ремонт помещений для Центра опережающей профессиональной подготовки.

Председатель парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова сообщила, что средства направлены на ремонт помещений Петрозаводского автотранспортного техникума, где будет базироваться Центр. Он создается в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы».

«Создается единственная в регионе информационная платформа. Так называемый конструктор компетенций – уникальное место, где будут обучаться профессионалы со всей республики. Там будет установлено современное программное обеспечение, компьютерная техника для подготовки кадров, профессиональной переподготовки, организованы курсы повышения квалификации и предпрофессиональной подготовки школьников», — отметила Галина Гореликова.

«На новой площадке специалисты начнут обучаться с 1 сентября 2022 года. Это мощный толчок в среднем профессиональном образовании по подготовке квалифицированных рабочих профессий. Глава республики инициировал выделение финансовых средств, депутаты поддержали», — подчеркнула парламентарий.

По словам Галины Гореликовой, средства необходимо предусмотреть уже до конца этого года, чтобы все необходимые процедуры были проведены для начала ремонта.