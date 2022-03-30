Галина Гореликова: У Главы Карелии огромный ресурс

Председатель парламентского Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова прокомментировала отчет Глава Карелии Артура Парфенчикова.

Как отметила Галина Гореликова, несмотря на все сложные обстоятельства в стране и в мире в 2021 году, в республике планомерно реализовывались проекты по строительству объектов образования: ни одна стройка не была сорвана, все объекты были сданы. В 2021 году республика получила 778 мест в детских садах, открыта самая большая общеобразовательная школа в Карелии и продолжено строительство еще трех школ в республике. Кроме того, уделялось достаточное внимание обновлению материально-технической базы учебных учреждений.





«В музыкальные школы закупались инструменты — это тысяча единиц дорогостоящих инструментов и оборудования на общую сумму порядка 15 млн рублей. Мы понимаем, какие это значительные средства для республики. Также идет большая совместная работа с Правительством в части помощи муниципалитетам по приведению в нормативное состояние образовательных организаций. Уже в этом году в 48 учреждениях образования удалось провести крупные ремонты. Это школы и детские сады», — прокомментировала парламентарий.



Галина Гореликова отметила, что эффективная совместная работа Главы Карелии, депутатов Законодательного Собрания и Правительства Республики региона помогает в решении самых актуальных вопросов.





«К нам прислушиваются, наши инициативы поддерживают. Если мы сигнализируем о какой-то проблеме в отрасли, нас выслушивают и принимают меры. Немаловажно, что здесь ресурс Главы огромный, есть возможность привлечь дополнительные средства в регион на социально значимые нужды».