890x80
Реклама
Ипотека от 3,7% на квартиры в центре города в клубном доме «Речка»
Новое
Сегодня 15:36
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 14:43
Власти предложили провести первомайскую демонстрацию на окраине Петрозаводска
Сегодня 06:40
Смягчены ковидные ограничения для учреждений сферы торговли и услуг в Карелии
20.04.2022 19:31

Галина Гореликова: У Главы Карелии огромный ресурс

Новости. Общество
16:45, 21 Апреля 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

Новости партнеров

Председатель парламентского Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова прокомментировала отчет Глава Карелии Артура Парфенчикова.

Как отметила Галина Гореликова, несмотря на все сложные обстоятельства в стране и в мире в 2021 году, в республике планомерно реализовывались проекты по строительству объектов образования: ни одна стройка не была сорвана, все объекты были сданы. В 2021 году республика получила 778 мест в детских садах, открыта самая большая общеобразовательная школа в Карелии и продолжено строительство еще трех школ в республике. Кроме того, уделялось достаточное внимание обновлению материально-технической базы учебных учреждений.



«В музыкальные школы закупались инструменты — это тысяча единиц дорогостоящих инструментов и оборудования на общую сумму порядка 15 млн рублей. Мы понимаем, какие это значительные средства для республики. Также идет большая совместная работа с Правительством в части помощи муниципалитетам по приведению в нормативное состояние образовательных организаций. Уже в этом году в 48 учреждениях образования удалось провести крупные ремонты. Это школы и детские сады», — прокомментировала парламентарий.

Галина Гореликова отметила, что эффективная совместная работа Главы Карелии, депутатов Законодательного Собрания и Правительства Республики региона помогает в решении самых актуальных вопросов.



«К нам прислушиваются, наши инициативы поддерживают. Если мы сигнализируем о какой-то проблеме в отрасли, нас выслушивают и принимают меры. Немаловажно, что здесь ресурс Главы огромный, есть возможность привлечь дополнительные средства в регион на социально значимые нужды».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.04.2022, 00:01
Архитектура европейского стандарта в Петрозаводске
18.04.2022, 11:40
В Карелии планируется отдать под форелевое хозяйство целое озеро
14.04.2022, 11:24
Глава Управления по туризму Карелии заявила о «противостоянии населения» планам властей по горе Воттоваара
14.04.2022, 14:50
Олимпийская чемпионка Анастасия Максимова: Моя победа осталась практически незамеченной в Карелии
16.04.2022, 09:55
Главный проспект Петрозаводска почти полностью закрывается для парковки
14.04.2022, 13:55
 «Моя победа осталась практически незамеченной в Карелии»

Аналитика

Сегодня 11:49
Капитал
Карелия начала экономить бумагу
Учреждения Карелии отказываются от бумажного документооборота после шокового мартовского роста цен на бумагу в магазинах.
Адвокат Наталия Чернова: «Дискутируйте в узком кругу»
18.04.2022 09:18
Матвеев дал показания против Боднарчука
18.04.2022 09:00
 «Моя победа осталась практически незамеченной в Карелии»
14.04.2022 13:55
Костная клиника: как выиграть битву за урожай в дачный сезон
14.04.2022 09:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:47
Без политики
«Мои работы тонированы в кофе и отбелены в соде»
Фотохудожник из Петрозаводска Юлия Утышева рассказала «Столице на Онего», как создавала «сакральную геометрику».
На шоппинг в Беларусь
20.04.2022 15:22
«Из гречи я делал муку и пёк панкейки»
14.04.2022 14:49
архив чтиво

Медиа

Митинг в честь Дня воинской славы в Петрозаводске
18.04.2022 13:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.