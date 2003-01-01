Галина Ширшина объяснила закрытие более двух десятков магазинов «Олония» в Карелии

Председатель совета директора торговой сети «Олония», экс-мэр Петрозаводска Галина Ширшина рассказала о ситуации с массовым закрытием магазинов сети.

Ранее «Столица на Онего» сообщала о том, что в Карелии начали закрываться магазины сети «Олония». Так, ни одного магазина не осталось в Кеми и Беломорске. Как и обещали, мы получили комментарий от представителя сети, а именно от председателя совета директоров «Олонии», экс-мэра Петрозаводска Галины Ширшиной.

По словам Ширшиной, закрытие около 20 магазинов никак не связано с возможным политическим преследованием, о чем пишут некоторые ТГ-каналы. Проблема «Олонии» в острой нехватке сырья для производства молочной продукции, которая в сети считается основной.

— Июль и август оказались провальными по сырью. Нам его катастрофически не хватало. Именно в связи с этим снизились обороты по производству молочной продукции. Нами было принято решение сократить количество магазинов. Зачем держать их без товара? — объясняет Ширшина.

По ее словам, пришлось закрыть магазины, где есть высокие транспортные затраты. А это как раз точки на севере Карелии. Также пришлось закрыть так называемые дублирующие торговые точки, когда несколько магазинов находятся рядом. Такие «дубли» были закрыты в Петрозаводске, Сегеже, Медвежьегорске.

По словам представителя «Олонии», сейчас ситуация по сырью чуть лучше, но проблемы остались.

— Из 154 магазинов мы закрыли только около 20. И пока с закрытиями остановились. Добавлю, что мы ведь много продаем продукции через федеральные сети, так что нет никакого массового закрытия сети, есть конкретные проблемы с сырьем. Добавлю, что поставщики отправляют много молока в Вологду, а нам не продают. Такие у них контракты.

Напомним, в мае этого года обыски прошли на Олонецком молочном кабинете и у руководителя сети «Олония» Галины Ширшиной. История эта тянется с прошлого года, когда налоговики заявили, что Олонецкий молочный комбинат раздробил бизнес, создав свыше сотни магазинов «Олонии». В итоге ОМК был обвинен в неуплате 302 млн рублей налогов. На предприятии и в самой сети не считают, что нарушили закон, и что в случае ОМК и «Олонии» отсутствуют признаки дробления.