Галкин объяснил свой высокий заработок

Телеведущий Максим Галкин прокомментировал информацию о своем высоком гонораре.

По словам Галкина, его востребованность объясняется профессионализмом, пишет "Лента.ру".

"Мне кажется, успеху поспособствовало то, что я очень давно начал, еще в те годы, когда было принято работать качественно", — сказал ведущий. Он добавил, что в настоящий момент мало кто поддерживает подобный уровень, что позволяет ему оставаться востребованным.

Галкин также отметил, что качество его выступления не зависит от формата мероприятия, на которое он приглашен. "Неважно, куда и за сколько ты приехал, может, это даже бесплатное выступление из благотворительных целей — не имеет значения. Я всегда стараюсь работать так, что если кто-то захочет по этому конкретному выступлению установить уровень юмора или отдачи на сцене, чтобы это было высоко и хорошо", — пояснил он.

Ранее 6 июля газета "Комсомольская правда" узнала гонорары российских юмористов на корпоративах. Самый большой гонорар — у Максима Галкина. За одно выступление он требует в среднем 3 миллиона 581 тысячу рублей. В нижнем диапазоне цен (от 150 до 400 тысяч рублей) работают артисты "Кривого зеркала" и выпускники "Аншлага".