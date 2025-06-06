«Галопом по землям вепсов»: в Карелии запустили новый туристический маршрут

По словам организаторов, прогулка занимает около трех часов.

В прионежском районе появился новый маршрут для сельского туризма «Галопом по землям вепсов». Об этом сообщили в Минсельхозе Карелии.

Как рассказали в ведомстве, маршрут разработали сотрудники Центра компетенции в сфере агропромышленного комплекса. Его первая точка — конюшня «Старая ферма» Татьяны Сулим в селе Деревянное. Здесь стартуют конные прогулки, которые могут занять один час или больше, исходя из пожеланий гостей. В частности, Татьяна приглашает посетить уникальный залив Онежского озера Летикар. Также на первой точке можно посетить контактный зоопарк.

Следующее на маршруте — вепсское село Шелтозеро.

— Первые упоминания о поселении датируются 1543 годом. С 1994 по 2004 годы населенный пункт был признан столицей Вепсской автономии. Село обладает уникальной архитектурой, являясь комплексным памятником истории. В населенном пункте частично сохранилась историческая застройка. В селе находится уникальный, известный на всю Карелию историко-этнографический музей вепсской культуры. Его экспозиция размещена в двух старинных зданиях постройки конца XIX — начала XX веков. Интерьер и внутренняя планировка помещений полностью сохранены, — отметили в ведомстве.

В музее организуют кулинарные мастер-классы по выпечке традиционных вепсских пирогов — калиток. Также здесь можно послушать народные вепсские песни и причитания в исполнении шелтозерского фольклорного хора.

Кроме того, туристам предлагают посетить подворье Ионо-Яшезерского православного монастыря, относящегося к памятникам монументального зодчества.

Третий и последний населенный пункт на маршруте — деревня Горное Шелтозеро, где находится семейная ферма Лейлы Гуйсейновой и клуб «Солнечный конь». Здесь можно совершить конную прогулку по живописным местам Прионежья.