Дороги с "Гарантом" в райцентре Карелии пришли в негодность - отвечать за работу пришлось в суде

Управляющей компании назначен административный штраф за ненадлежащее содержание дорог в городе Пудоже, заявили в районном суде Карелии.

Управляющая компания "Гарант" взяла на себя обязательства по содержанию автомобильных дорог местного значения в Пудоже. В комплекс работ входило текущее содержание дорог в течение всего года. Таким образом, компания обязана была обеспечивать круглогодичное содержание проезжей части, в том числе в отношении дорог в Пудоже.

Тем не менее, в октябре прошлого года на нескольких улицах Пудожа предприятие допустило образование многочисленных ям на дороге. Они создавали угрозу безопасности движения, а также техническому состоянию проезжающих автомобилей. При этом, предупреждающих дорожных знаков о наличии дефектов дороги сотрудники "УК Гарант" не установили.

Вскоре Пудожский районный суд привлек ООО "Управляющая компания "Гарант" к административной ответственности. Вину нерадивой организации доказали совокупностью зафиксированных нарушений. В итоге суд назначил фирме административное наказание – 100 тыс. рублей.