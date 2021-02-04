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Дороги с "Гарантом" в райцентре Карелии пришли в негодность - отвечать за работу пришлось в суде

Новости. Общество
12:17, 05 Февраля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Управляющей компании назначен административный штраф за ненадлежащее содержание дорог в городе Пудоже, заявили в районном суде Карелии.

Управляющая компания "Гарант" взяла на себя обязательства по содержанию автомобильных дорог местного значения в Пудоже. В комплекс работ входило текущее содержание дорог в течение всего года. Таким образом, компания обязана была обеспечивать круглогодичное содержание проезжей части, в том числе в отношении дорог в Пудоже.

Тем не менее, в октябре прошлого года на нескольких улицах Пудожа предприятие допустило образование многочисленных ям на дороге. Они создавали угрозу безопасности движения, а также техническому состоянию проезжающих автомобилей. При этом, предупреждающих дорожных знаков о наличии дефектов дороги сотрудники "УК Гарант" не установили.

Вскоре Пудожский районный суд привлек ООО "Управляющая компания "Гарант" к административной ответственности. Вину нерадивой организации доказали совокупностью зафиксированных нарушений. В итоге суд назначил фирме административное наказание – 100 тыс. рублей.

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Комментарии

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zanoza
2021-02-05 14:06:02
Что ни гарант, то полная задница :)
Ио
2021-02-05 13:00:37
С нашим гарантом вся страна пришла в негодность, а не только дороги.
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