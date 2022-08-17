Гараж с ямой сгорел в отдаленном районе Петрозаводска (ФОТО)

В Соломенном сгорел частный гараж с банками.
Как сообщается в паблике "Пожарная часть №75 Соломенное", в воскресенье утром, 21 августа в 8.51, в микрорайоне Соломенное, на улице Дачной загорелся частный гараж.
Для ликвидации пожара привлекались пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводск - 10 человек и 3 единицы техники.
Пожар был ликвидирован в 9.30.
Погибших и пострадавших нет. Автомобиля в гараже также не было.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание