Гараж со снегоходом горел в городе Сортавала

Сегодня утром, 4 февраля, в городе Сортавала загорелся гараж.
Сообщение о возгорании на улице Лесной поступило пожарным в 07:40. На место выехал караул 38-й пожарно-спасательной части на двух автоцистернах.
Пожарные прибыли в считанные минуты, однако путь к месту возгорания оказался затруднен. Крутая горка к гаражу не была обработана противогололедными средствами, и пожарная техника не смогла по ней подняться. До горящего гаража оставалось более 200 метров.
Руководитель тушения пожара на месте организовал альтернативный подъезд, по которому техника смогла добраться до гаража. После этого пожарные приступили к ликвидации огня.
Из опасной зоны вынесли газовый баллон. Пожар потушили быстро, обошлось без пострадавших. Повреждена обшивка соседнего дома.
По предварительной информации, в гараже находился снегоход. Причина возгорания устанавливается.
