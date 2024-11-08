Гараж вместе с автомобилем сгорели на севере Карелии

Пожарные Беломорского отряда в течение суток выезжали 2 раза на тушение пожаров.
Как сообщили в первый пожар произошёл 7 ноября в 19:30 по адресу: п. Летнереченский ул. Советская у дома №13 – горел гараж вместе с автомобилем внутри.
Огнеборцы с помощью трёх пожарных стволов от двух автоцистерн и мотопомпы остановили распространение пожара на соседние постройки и ликвидировали возгорание.
Второй пожар произошёл в этот же день в 21:20 по адресу: п. Сосновец ул. Молодёжная – загорелось потолочное перекрытие в двухквартирном жилом доме.
Пожарные подразделения локализовали очаг возгорания на чердаке и ликвидировали угрозу дому.
Причина пожаров и виновные устанавливаются.
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