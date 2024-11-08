Гараж вместе с автомобилем сгорели на севере Карелии

Пожарные Беломорского отряда в течение суток выезжали 2 раза на тушение пожаров.

Как сообщили в ГКУ РК ОПС по Беломорскому муниципальному округу первый пожар произошёл 7 ноября в 19:30 по адресу: п. Летнереченский ул. Советская у дома №13 – горел гараж вместе с автомобилем внутри.

Огнеборцы с помощью трёх пожарных стволов от двух автоцистерн и мотопомпы остановили распространение пожара на соседние постройки и ликвидировали возгорание.



Второй пожар произошёл в этот же день в 21:20 по адресу: п. Сосновец ул. Молодёжная – загорелось потолочное перекрытие в двухквартирном жилом доме.

Пожарные подразделения локализовали очаг возгорания на чердаке и ликвидировали угрозу дому.

Причина пожаров и виновные устанавливаются.