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Гараж вместе с автомобилем сгорели на севере Карелии

Новости. Происшествия
12:10, 09 Ноября 2024
фото: ГКУ РК ОПС по Беломорскому муниципальному округу

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Пожарные Беломорского отряда в течение суток выезжали 2 раза на тушение пожаров.

Как сообщили в ГКУ РК ОПС по Беломорскому муниципальному округу первый пожар произошёл 7 ноября в 19:30 по адресу: п. Летнереченский ул. Советская у дома №13 – горел гараж вместе с  автомобилем внутри.

Огнеборцы с помощью трёх пожарных стволов от двух автоцистерн и мотопомпы остановили распространение пожара на соседние постройки и ликвидировали возгорание.

Второй пожар произошёл в этот же день в 21:20 по адресу: п. Сосновец ул. Молодёжная – загорелось потолочное перекрытие в двухквартирном жилом доме.

Пожарные подразделения локализовали очаг возгорания на чердаке и ликвидировали угрозу дому.

Причина пожаров и виновные устанавливаются.

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