Гараж вместе с машиной сгорел в райцентре Карелии (ФОТО)

В Сортавале огонь уничтожил гараж вместе с автомобилем.

Как сообщается на сайте администрации Сортавальского поселения, на территории частного дома по ул. Загородная произошел пожар.

«Сгорел гараж с находящейся в нем машиной. Частично повреждены прилегающие объекты, в том числе гостевой дом», - сообщается на сайте администрации.