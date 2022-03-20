Гараж вместе с машиной сгорел в райцентре Карелии (ФОТО)

В Сортавале огонь уничтожил гараж вместе с автомобилем.
Как сообщается на сайте администрации Сортавальского поселения, на территории частного дома по ул. Загородная произошел пожар.
«Сгорел гараж с находящейся в нем машиной. Частично повреждены прилегающие объекты, в том числе гостевой дом», - сообщается на сайте администрации.
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