890x80
Реклама
ГИБДД Петрозаводска разыскивает водителя кроссовера, который наехал на женщину и скрылся с места ДТП (ВИДЕО)
20.03.2022 22:33
Водитель иномарки ночью на полном ходу сбил пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)
20.03.2022 16:52
Жителям Карелии предложили переходить на отечественные препараты
20.03.2022 15:50

Гараж вместе с машиной сгорел в райцентре Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
08:05, 21 Марта 2022
фото: Администрация Сортавальского поселения

Новости партнеров

В Сортавале огонь уничтожил гараж вместе с автомобилем.

Как сообщается на сайте администрации Сортавальского поселения, на территории частного дома по ул. Загородная произошел пожар.

«Сгорел гараж с находящейся в нем машиной. Частично повреждены прилегающие объекты, в том числе гостевой дом», - сообщается на сайте администрации.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2022, 16:29
Еще один юный житель Карелии погиб в ходе спецоперации на Украине
19.03.2022, 10:58
Жители Петрозаводска получили уведомления о необходимости демонтажа застекленных лоджий
15.03.2022, 14:10
Страшный список пополняется: еще один военнослужащий из Карелии погиб на Украине
18.03.2022, 11:39
Несколько предприятий приостановили лесозаготовки в Карелии из-за санкций
20.03.2022, 08:38
Холод возвращается в Карелию
16.03.2022, 11:44
Вы сожалеете, что в Петрозаводске закрылся Макдоналдс? (ОПРОС)

Чтиво

19.03.2022 08:30
Частная жизнь
«Нас действительно ждали»
Мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал пронзительную личную историю о Крыме.
Здесь лучше, чем дома
15.03.2022 14:23
Прощание с Большим Маком
11.03.2022 11:44
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»