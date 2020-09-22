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Гаражи и торговая палатка отправятся под снос в центре Петрозаводска

Новости. Общество
06:40, 23 Сентября 2020
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК
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Администрация Петрозаводска информирует о демонтаже незаконно установленных гаражей и торговой палатки.

Мэрия Петрозаводска информирует хозяев нескольких самовольно установленных построек в центре города об их сносе. 

На Пушкинской улице в районе домов № 1 и № 3 ликвидируют 14 гаражей. На улице Максима Горького у дома № 28 снесут торговую палатку. Земельные участки освободят от самовольно установленных конструкций до 8 октября. 

"В соответствии с п. 8 Порядка демонтажа (перемещения) самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов на территории Петрозаводского городского округа, утвержденного Постановлением Администрации ПГО № 1417 от 25.04.2011 г., владельцев построек в Центре карельской столицы информируют об их сносе", - говорится в заявлении мэрии Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что около десятка незаконных гаражей в Петрозаводске пойдут под снос.

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Комментарии

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кир
2020-09-23 09:12:49
Незаконная цивилизация. Потому немцы не победили нас.
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