Гаражи и торговая палатка отправятся под снос в центре Петрозаводска

Администрация Петрозаводска информирует о демонтаже незаконно установленных гаражей и торговой палатки.

Мэрия Петрозаводска информирует хозяев нескольких самовольно установленных построек в центре города об их сносе.

На Пушкинской улице в районе домов № 1 и № 3 ликвидируют 14 гаражей. На улице Максима Горького у дома № 28 снесут торговую палатку. Земельные участки освободят от самовольно установленных конструкций до 8 октября.

"В соответствии с п. 8 Порядка демонтажа (перемещения) самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов на территории Петрозаводского городского округа, утвержденного Постановлением Администрации ПГО № 1417 от 25.04.2011 г., владельцев построек в Центре карельской столицы информируют об их сносе", - говорится в заявлении мэрии Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что около десятка незаконных гаражей в Петрозаводске пойдут под снос.