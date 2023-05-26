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Жителям Карелии рассказали, как попасть под «гаражную амнистию»

Новости. Общество
18:20, 07 Июня 2023
фото: © Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

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В петрозаводской мэрии объяснили, кто, как и в какой срок может воспользоваться «гаражной амнистией».

С 1 сентября 2021 года вступил в силу Федеральный закон о «гаражной амнистии». Согласно ему, граждане в течение пяти лет могут бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи.

Администрация Петрозаводска объяснила, что зарегистрировать можно капитальные строения, появившиеся до 30 декабря 2004 года, а также земельные участки под ними - это объекты капитального строительства, в том числе и те, что находятся в гаражно-строительных кооперативах. Не попадают под «гаражную амнистию» самовольные постройки и подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах.

Воспользоваться этим правом могут владельцы объектов, их наследники, а также граждане, которые приобрели гаражи по соглашению у лица, подпадающего под «гаражную амнистию».

Государственная регистрация права собственности на земельный участок будет осуществляться одновременно с государственным кадастровым учетом такого гаража и государственной регистрацией права собственности гражданина на гараж. Данная регистрация осуществляется по заявлению исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, предоставивших гражданину земельный участок.

Земельный участок расположен на муниципальной земле – заявление следует подавать в Администрацию Петрозаводска (пр. Ленина, 2) или обратиться за консультацией к сотрудникам управления земельных ресурсов по телефонам: 71-35-46, 71-34-81, 71-36-71.

Земельный участок относится к государственным (неразграниченным) землям - за приобретением прав следует обращаться в Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия (ул. Герцена, 13) либо в созданное при нем государственное казенное учреждение «Управление земельными ресурсами» (наб. Варкауса, 3).

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