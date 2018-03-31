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Новости. Политика
15:00, 31 Марта 2018
фото: Фото: imago stock&people/ Global Look Press

Гарри Каспаров призвал бойкотировать ЧМ-2018

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Российский гроссмейстер, 13-й чемпион мира Гарри Каспаров призвал иностранных политиков к бойкоту чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.

В газете Frankfurter Allgemeine Zeitung вышла колонка 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова, в которой шахматист призывает бойкотировать ЧМ-2018 в России. По его словам, бойкот турнира со стороны отдельных сборных на столько поздней стадии стал бы наказанием только для самых футболистов.

"Я, как правило, выступаю против бойкотирования спортивных событий на поздней стадии, поскольку это, на мой взгляд, наказывает исключительно спортсменов. Но я выступаю за политический бойкот режима в Москве и тех враждебных действий, которые совершает руководство России", — цитирует Каспарова РБК.

Первым о возможном бойкоте ЧМ-2018 со стороны чиновников объявил Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. По его словам, если будет доказана причастность России к отравлению в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, Великобритания может пересмотреть формат участия в турнире. Позднее премьер-министр страны Тереза Мэй уточнила, что речь будет идти об отказе от поездки на ЧМ-2018 чиновников и дипломатов, пишет РБК.

 

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Комментарии

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йошкин кот
2018-03-31 17:26:17
интересно, а наши футболисты приедут на ЧМ-2018?! или там только шахматисты будут мячик катать...
Александр Иванов
2018-03-31 15:28:37
Урод!!!!!!!!!!!!!!!
кир
2018-03-31 15:50:43
Александр Иванов, +100. Всё получил от советской системы и стал заклятым врагом.
Антон
2018-03-31 15:14:38
Да и хрен с ними ,с чиновниками,пусть не приезжают,главное чтобы Неймар,Рональду,Месси были, а на чинуш всем наплевать,ещё бы наших чиновников отучить ездить за народные деньги прицепом на все спортивные мероприятия : с роднёй,с мотнёй и собакой...извините...хотя они теперь ворумы и совещания придумывают и там оттягиваются...
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